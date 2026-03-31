Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag

Index-Bewegung

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Minus.

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,64 Prozent tiefer bei 5.857,05 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,936 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,336 Prozent auf 5.874,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5.894,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5.884,19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.842,35 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 2,22 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.03.2026, bei 5.581,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 5.948,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.114,98 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,114 Prozent zu. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6.199,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 5,66 Prozent auf 148,66 EUR), Siemens Energy (+ 1,76 Prozent auf 186,02 EUR), Eni (+ 0,67 Prozent auf 23,32 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,51 Prozent auf 27,67 EUR) und BASF (+ 0,37 Prozent auf 54,44 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Bayer (-3,45 Prozent auf 38,66 EUR), Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1.367,20 EUR), Airbus SE (-2,33 Prozent auf 164,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,06 Prozent auf 86,54 EUR) und adidas (-2,03 Prozent auf 135,30 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1.675.965 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 481,695 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,43 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net