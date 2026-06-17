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STOXX 50 im Blick

Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag

18.06.26 12:25 Uhr
Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag | finanzen.net

Am Donnerstag agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
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Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,20 Prozent leichter bei 5.346,59 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,029 Prozent auf 5.355,56 Punkte an der Kurstafel, nach 5.357,10 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.332,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5.368,89 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,587 Prozent zu. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 5.068,47 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 4.970,58 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 4.471,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.368,89 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 4,60 Prozent auf 169,18 EUR), Airbus SE (+ 2,42 Prozent auf 191,54 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,97 Prozent auf 87,06 CHF), UBS (+ 1,65 Prozent auf 40,66 CHF) und Rheinmetall (+ 1,45 Prozent auf 1.187,20 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen London Stock Exchange (LSE) (-3,82 Prozent auf 86,24 GBP), RELX (-2,09 Prozent auf 23,94 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,83 Prozent auf 29,80 GBP), Rio Tinto (-1,79 Prozent auf 76,84 GBP) und SAP SE (-1,70 Prozent auf 138,78 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5.420.647 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 613,277 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die TotalEnergies-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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