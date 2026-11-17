Marktbericht

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,90 Prozent schwächer bei 6.291,52 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,502 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,397 Prozent auf 6.323,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.348,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.271,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.323,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 6.204,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.530,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 5.640,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,54 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 27,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,03 Prozent auf 591,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,16 Prozent auf 60,90 EUR), Siemens (-0,17 Prozent auf 272,10 EUR) und BMW (-0,21 Prozent auf 56,86 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Bank (-4,39 Prozent auf 31,47 EUR), Rheinmetall (-2,70 Prozent auf 748,90 EUR), SAP SE (-1,87 Prozent auf 209,40 EUR), adidas (-1,78 Prozent auf 173,85 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,36 Prozent auf 39,88 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4.965.097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 515,998 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net