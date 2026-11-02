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Euro STOXX 50-Entwicklung

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Montagshandels zurück

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Montagshandels zurück

Der Euro STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am ersten Tag der Woche wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
194.72 EUR 3.58 EUR 1.87 %
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ASML NV
1,420.80 EUR 21.60 EUR 1.54 %
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Bayer
49.61 EUR -0.79 EUR -1.57 %
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BNP Paribas S.A.
86.00 EUR 0.65 EUR 0.76 %
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Deutsche Bank AG
30.34 EUR 0.15 EUR 0.50 %
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Deutsche Börse AG
318.20 EUR -2.60 EUR -0.81 %
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Deutsche Telekom AG
25.64 EUR -0.39 EUR -1.50 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
59.28 EUR 0.86 EUR 1.47 %
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Infineon AG
51.40 EUR 0.63 EUR 1.24 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.94 EUR 0.02 EUR 0.42 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.72 EUR 0.14 EUR 0.87 %
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Rheinmetall AG
1,040.40 EUR 8.00 EUR 0.77 %
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SAP SE
210.05 EUR -0.40 EUR -0.19 %
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Siemens Energy AG
128.40 EUR 1.70 EUR 1.34 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,154.14 EUR 22.83 EUR 0.37 %
News | Analysen

Am Montag verliert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,01 Prozent auf 6.130,93 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,290 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,056 Prozent auf 6.134,72 Punkte an der Kurstafel, nach 6.131,31 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6.129,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.143,31 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.238,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.358,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 5.662,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,80 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 0,85 Prozent auf 50,99 EUR), Deutsche Bank (+ 0,50 Prozent auf 30,23 EUR), Siemens Energy (+ 0,47 Prozent auf 127,52 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,27 Prozent auf 58,84 EUR) und Airbus SE (+ 0,27 Prozent auf 192,96 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-1,84 Prozent auf 49,65 EUR), Deutsche Telekom (-1,23 Prozent auf 25,77 EUR), Rheinmetall (-1,16 Prozent auf 1.025,60 EUR), Deutsche Börse (-1,00 Prozent auf 317,30 EUR) und SAP SE (-0,69 Prozent auf 209,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 281.341 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 544,519 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,39 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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