Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Minus

STOXX-Handel im Blick

Aktuell legen Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent tiefer bei 6.396,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,511 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,124 Prozent schwächer bei 6.391,06 Punkten, nach 6.398,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.412,65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.372,27 Zählern.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 3,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.167,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6.545,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5.742,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9,33 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR), BMW (+ 1,12 Prozent auf 57,82 EUR), Eni (+ 1,11 Prozent auf 25,88 EUR), Deutsche Börse (+ 0,98 Prozent auf 330,20 EUR) und Allianz (+ 0,97 Prozent auf 477,00 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-2,53 Prozent auf 50,79 EUR), Rheinmetall (-1,99 Prozent auf 757,20 EUR), Airbus SE (-1,20 Prozent auf 205,80 EUR), Siemens (-0,76 Prozent auf 279,55 EUR) und Siemens Energy (-0,45 Prozent auf 131,92 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2.563.616 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 541,050 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die TotalEnergies-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net