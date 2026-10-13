Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus

Kursverlauf

13.10.26 15:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstag wenig verändert.

Um 15:41 Uhr sinkt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,11 Prozent auf 6.194,09 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,299 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,166 Prozent auf 6.190,92 Punkte an der Kurstafel, nach 6.201,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.224,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.175,01 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 6.325,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.271,02 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5.568,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5,88 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BMW (+ 2,22 Prozent auf 54,24 EUR), adidas (+ 1,60 Prozent auf 152,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,49 Prozent auf 39,85 EUR), Bayer (+ 1,16 Prozent auf 44,34 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 25,25 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-2,48 Prozent auf 55,80 EUR), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 144,74 EUR), Airbus SE (-0,54 Prozent auf 187,14 EUR), Eni (-0,31 Prozent auf 25,42 EUR) und Deutsche Bank (-0,07 Prozent auf 30,27 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.508.336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 617,285 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net