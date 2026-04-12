Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Index-Performance im Blick

Der Euro STOXX 50 verzeichnete am Abend Verluste.

Schlussendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,37 Prozent tiefer bei 5.904,05 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,967 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,515 Prozent tiefer bei 5.895,59 Punkten in den Handel, nach 5.926,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5.908,86 Punkte, das Tagestief hingegen 5.846,75 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.716,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.029,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wies der Euro STOXX 50 4.787,23 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,917 Prozent nach oben. Bei 6.199,78 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 2,24 Prozent auf 142,50 EUR), Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1.495,40 EUR), Bayer (+ 1,67 Prozent auf 40,79 EUR), Deutsche Börse (+ 0,95 Prozent auf 254,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73 Prozent auf 553,40 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-6,07 Prozent auf 29,11 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,83 Prozent auf 48,24 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,37 Prozent auf 87,82 EUR), adidas (-1,31 Prozent auf 136,00 EUR) und Deutsche Bank (-0,81 Prozent auf 27,49 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 12.309.659 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 489,481 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,73 Prozent.

Redaktion finanzen.net