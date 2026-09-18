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Euro STOXX 50 im Fokus

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter

Der Euro STOXX 50 zeigte sich heute mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
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Eni S.p.A.
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Indizes
EURO STOXX 50
6,230.42 EUR -92.48 EUR -1.46 %
News | Analysen

Am Freitag gab der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 1,46 Prozent auf 6.230,42 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,316 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,100 Prozent fester bei 6.329,24 Punkten in den Handel, nach 6.322,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.329,24 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.223,12 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6.468,17 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.323,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.456,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,50 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Bei 5.376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 2,68 Prozent auf 55,86 EUR), Eni (+ 0,50 Prozent auf 23,99 EUR), adidas (-0,11 Prozent auf 142,25 EUR), Rheinmetall (-0,43 Prozent auf 1.011,80 EUR) und Deutsche Börse (-0,64 Prozent auf 278,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-5,58 Prozent auf 76,52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,76 Prozent auf 44,00 EUR), BMW (-4,46 Prozent auf 60,40 EUR), Deutsche Telekom (-4,20 Prozent auf 27,11 EUR) und Deutsche Bank (-3,49 Prozent auf 33,05 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 24.609.153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 538,121 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research

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