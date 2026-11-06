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Kursentwicklung

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter

Der Euro STOXX 50 verlor heute an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,273.00 EUR 53.00 EUR 4.34 %
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Bayer
55.12 EUR -0.44 EUR -0.79 %
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BMW AG
59.42 EUR -1.16 EUR -1.91 %
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Deutsche Telekom AG
25.93 EUR -0.39 EUR -1.48 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
57.82 EUR -1.72 EUR -2.89 %
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Infineon AG
45.64 EUR 0.27 EUR 0.60 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.45 EUR -1.05 EUR -2.47 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
568.00 EUR -23.00 EUR -3.89 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.30 EUR -0.15 EUR -0.94 %
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Rheinmetall AG
813.80 EUR -15.70 EUR -1.89 %
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Siemens AG
262.00 EUR -9.20 EUR -3.39 %
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Siemens Energy AG
117.12 EUR 3.82 EUR 3.37 %
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TotalEnergies
79.24 EUR -0.60 EUR -0.75 %
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UniCredit S.p.A.
76.87 EUR -0.06 EUR -0.08 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,170.49 EUR -61.05 EUR -0.98 %
News | Analysen

Am Freitag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1,04 Prozent leichter bei 6.166,95 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,420 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,383 Prozent auf 6.207,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6.231,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.122,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.207,70 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,525 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.272,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.502,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5.611,18 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,41 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,74 Prozent auf 118,10 EUR), UniCredit (-0,08 Prozent auf 76,87 EUR), Infineon (-0,42 Prozent auf 45,76 EUR), Deutsche Telekom (-1,11 Prozent auf 25,91 EUR) und Bayer (-1,14 Prozent auf 55,58 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,27 Prozent auf 569,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Siemens (-3,51 Prozent auf 263,65 EUR), Rheinmetall (-3,42 Prozent auf 812,70 EUR) und BMW (-3,23 Prozent auf 59,36 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.893.085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 515,535 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,98 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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