Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag

Euro STOXX 50 aktuell

07.10.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittwochmittag im Minus.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,28 Prozent schwächer bei 6.191,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,348 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,262 Prozent tiefer bei 6.255,80 Punkten, nach 6.272,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.179,48 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.255,80 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,999 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.403,99 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.319,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.613,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,84 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 26,61 EUR), BASF (+ 0,47 Prozent auf 51,32 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,08 Prozent auf 512,40 EUR), adidas (+ 0,03 Prozent auf 145,20 EUR) und Bayer (-0,29 Prozent auf 44,31 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-5,32 Prozent auf 61,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,22 Prozent auf 39,39 EUR), Deutsche Bank (-3,06 Prozent auf 30,45 EUR), BMW (-2,20 Prozent auf 53,44 EUR) und Siemens Energy (-2,01 Prozent auf 144,48 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1.741.765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 638,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net