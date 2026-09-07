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Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 mittags im Minus

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 mittags im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
83.58 EUR 0.28 EUR 0.34 %
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Allianz
443.80 EUR -3.70 EUR -0.83 %
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BP plc (British Petrol)
6.42 EUR 0.07 EUR 1.13 %
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Deutsche Telekom AG
28.46 EUR 0.30 EUR 1.07 %
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GSK PLC Registered Shs
21.46 EUR 0.13 EUR 0.61 %
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HSBC Holdings plc
18.12 EUR -0.31 EUR -1.66 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.67 EUR -0.06 EUR -0.89 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
502.20 EUR -11.20 EUR -2.18 %
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Nestlé SA (Nestle)
85.44 EUR 2.01 EUR 2.41 %
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Novartis AG
121.24 EUR -12.36 EUR -9.25 %
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Richemont
195.45 EUR -0.70 EUR -0.36 %
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Unilever PLC
55.11 EUR 0.31 EUR 0.57 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
630.00 EUR -12.00 EUR -1.87 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,417.82 EUR -15.15 EUR -0.28 %
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Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,38 Prozent leichter bei 5.412,19 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,182 Prozent auf 5.423,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5.432,97 Punkten am Vortag.

Bei 5.435,38 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.389,25 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.527,31 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 5.180,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4.562,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,18 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Nestlé (+ 2,65 Prozent auf 80,85 CHF), BP (+ 1,30 Prozent auf 5,53 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 79,94 CHF), Unilever (+ 1,07 Prozent auf 47,44 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 28,47 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Novartis (-9,37 Prozent auf 113,70 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,30 Prozent auf 501,20 EUR), Zurich Insurance (-1,07 Prozent auf 590,60 CHF), GSK (-1,00 Prozent auf 18,19 GBP) und Allianz (-0,98 Prozent auf 443,00 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4.775.464 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 631,640 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,87 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,73 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG

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