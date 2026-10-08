Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start

Kursverlauf

08.10.26 09:27 Uhr

Der STOXX 50 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:10 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,10 Prozent auf 5.235,31 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,257 Prozent schwächer bei 5.279,79 Punkten, nach 5.293,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.279,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.233,11 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, stand der STOXX 50 bei 5.419,19 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Wert von 5.349,52 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 4.791,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,61 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,36 Prozent auf 36,98 GBP), BP (+ 1,35 Prozent auf 5,70 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,32 Prozent auf 84,26 GBP), RELX (+ 0,50 Prozent auf 26,12 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,33 Prozent auf 27,08 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-2,70 Prozent auf 75,73 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,57 Prozent auf 6,10 EUR), HSBC (-2,14 Prozent auf 13,78 GBP), Siemens (-2,05 Prozent auf 265,65 EUR) und Rolls-Royce (-1,98 Prozent auf 13,77 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1.045.768 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 630,698 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,14 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net