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STOXX-Handel im Blick

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Verluste

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Verluste

In Europa ist am Montag ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
194.62 EUR 3.48 EUR 1.82 %
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ASML NV
1,414.80 EUR 15.60 EUR 1.11 %
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Barclays plc
5.00 EUR -0.02 EUR -0.50 %
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BP plc (British Petrol)
7.44 EUR -0.10 EUR -1.35 %
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Deutsche Telekom AG
25.56 EUR -0.47 EUR -1.81 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.94 EUR 0.02 EUR 0.36 %
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Novartis AG
143.70 EUR -1.78 EUR -1.22 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
432.00 EUR -3.10 EUR -0.71 %
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Rolls-Royce Plc
14.84 EUR 0.00 EUR 0.01 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
48.07 EUR -0.63 EUR -1.29 %
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Siemens AG
269.30 EUR 5.55 EUR 2.10 %
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Siemens Energy AG
128.46 EUR 1.76 EUR 1.39 %
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UniCredit S.p.A.
74.14 EUR 1.40 EUR 1.92 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,382.83 EUR -9.34 EUR -0.17 %
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Um 12:08 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 5.389,42 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,146 Prozent auf 5.384,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5.392,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5.369,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.392,75 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.298,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 5.454,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4.754,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,72 Prozent nach oben. Bei 5.572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 1,92 Prozent auf 74,14 EUR), Siemens Energy (+ 1,39 Prozent auf 128,68 EUR), Siemens (+ 1,26 Prozent auf 269,00 EUR), Airbus SE (+ 1,06 Prozent auf 194,48 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,03 Prozent auf 12,52 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), BP (-1,56 Prozent auf 6,18 GBP), Roche (-1,36 Prozent auf 397,90 CHF), Novartis (-1,24 Prozent auf 132,12 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,13 Prozent auf 39,91 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4.134.622 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert mit 6,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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