Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitagmorgen.
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Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,67 Prozent leichter bei 24.747,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,091 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,644 Prozent auf 24.755,09 Punkte an der Kurstafel, nach 24.915,49 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24.772,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.718,25 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des DAX
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,865 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 17.06.2026, den Wert von 24.934,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, lag der DAX-Kurs bei 24.702,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.370,93 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,850 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25.900,10 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 1,44 Prozent auf 139,62 EUR), EON SE (+ 1,14 Prozent auf 19,11 EUR), BMW (+ 1,06 Prozent auf 58,94 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,05 Prozent auf 26,96 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,73 Prozent auf 262,80 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Infineon (-4,28 Prozent auf 61,94 EUR), Siemens Energy (-2,82 Prozent auf 144,54 EUR), Siemens (-2,42 Prozent auf 264,15 EUR), Commerzbank (-1,84 Prozent auf 37,33 EUR) und MTU Aero Engines (-1,65 Prozent auf 340,40 EUR).
Die meistgehandelten DAX-Aktien
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 488.199 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,888 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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