Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt mittags im Minus

DAX-Entwicklung

12:25

Der DAX bewegt sich derzeit im Minus.

Am Mittwoch verbucht der DAX um 12:08 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 2,41 Prozent auf 24.852,77 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,155 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,747 Prozent auf 25.274,94 Punkte an der Kurstafel, nach 25.465,25 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.280,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24.830,17 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 3,72 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der DAX 24.616,22 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, wies der DAX einen Stand von 24.080,63 Punkten auf. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 24.206,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,28 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25.900,10 Punkte. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 1,86 Prozent auf 56,94 EUR), EON SE (+ 1,42 Prozent auf 19,33 EUR), BASF (+ 1,06) Prozent auf 47,86 EUR), RWE (+ 0,32 Prozent auf 56,76 EUR) und Hannover Rück (-0,48 Prozent auf 248,20 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Deutsche Bank (-5,91 Prozent auf 30,40 EUR), Vonovia SE (-5,59 Prozent auf 21,13 EUR), Zalando (-5,14 Prozent auf 25,84 EUR), adidas (-4,63 Prozent auf 179,20 EUR) und Heidelberg Materials (-4,25 Prozent auf 166,80 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2.387.563 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,654 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net