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Kursverlauf

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
177.70 EUR 1.60 EUR 0.91 %
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BASF
55.71 EUR 1.53 EUR 2.82 %
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Bayer
55.46 EUR 1.28 EUR 2.36 %
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Commerzbank
38.49 EUR -1.26 EUR -3.17 %
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Deutsche Börse AG
327.10 EUR 14.40 EUR 4.61 %
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Deutsche Telekom AG
26.20 EUR -0.43 EUR -1.61 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
42.28 EUR 1.43 EUR 3.50 %
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HOCHTIEF AG
347.20 EUR -21.20 EUR -5.75 %
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Infineon AG
45.80 EUR -4.84 EUR -9.56 %
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Rheinmetall AG
836.50 EUR -109.00 EUR -11.53 %
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SAP SE
215.90 EUR 2.35 EUR 1.10 %
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Siemens Energy AG
113.96 EUR -8.02 EUR -6.57 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
71.90 EUR 0.84 EUR 1.18 %
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Vonovia SE
17.08 EUR 0.05 EUR 0.32 %
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Zalando
28.27 EUR 0.86 EUR 3.14 %
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Indizes
DAX 40
26,325.01 EUR -112.66 EUR -0.43 %
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Zum Handelsschluss bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,41 Prozent schwächer bei 26.330,05 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,146 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,046 Prozent auf 26.449,79 Punkte an der Kurstafel, nach 26.437,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26.692,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.223,34 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 2,04 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der DAX 25.254,21 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26.126,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der DAX einen Stand von 24.049,74 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7,30 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.692,90 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 3,75 Prozent auf 28,48 EUR), Bayer (+ 3,65 Prozent auf 56,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,42 Prozent auf 42,32 EUR), BASF (+ 3,30 Prozent auf 56,09 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,76 Prozent auf 327,50 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Rheinmetall (-16,14 Prozent auf 841,50 EUR), Infineon (-8,54 Prozent auf 45,95 EUR), HOCHTIEF (-4,73 Prozent auf 346,40 EUR), Siemens Energy (-4,70 Prozent auf 113,84 EUR) und Commerzbank (-2,81 Prozent auf 38,73 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 11.689.742 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 233,307 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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14:36 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:11 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:11 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10:36 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

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