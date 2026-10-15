Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Index im Blick

15.10.26 09:27 Uhr

Der DAX notiert am Donnerstag trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:11 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent auf 25.196,31 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,097 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25.145,07 Zählern und damit 0,607 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25.298,61 Punkte).

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 25.224,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.133,71 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,042 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, betrug der DAX-Kurs 25.402,28 Punkte. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der DAX mit 24.999,53 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24.181,37 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,68 Prozent zu. Bei 26.618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 26,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,50 Prozent auf 39,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,44 Prozent auf 546,40 EUR), Hannover Rück (+ 2,38 Prozent auf 274,80 EUR) und Zalando (+ 2,05 Prozent auf 24,45 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Infineon (-9,29 Prozent auf 50,21 EUR), Siemens Energy (-7,75 Prozent auf 124,80 EUR), HOCHTIEF (-3,56 Prozent auf 368,40 EUR), Siemens (-2,71 Prozent auf 267,60 EUR) und Continental (-0,88 Prozent auf 69,48 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1.406.215 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227,701 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net