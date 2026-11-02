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DAX-Kursverlauf

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX startet mit Verlusten

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX startet mit Verlusten

So bewegt sich der DAX am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
168.90 EUR 1.10 EUR 0.66 %
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Bayer
49.61 EUR -0.79 EUR -1.57 %
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Commerzbank
38.12 EUR 0.55 EUR 1.46 %
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Deutsche Börse AG
318.20 EUR -2.60 EUR -0.81 %
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Deutsche Telekom AG
25.64 EUR -0.39 EUR -1.50 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
48.92 EUR 1.20 EUR 2.50 %
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Infineon AG
51.40 EUR 0.63 EUR 1.24 %
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Rheinmetall AG
1,040.40 EUR 8.00 EUR 0.77 %
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RWE AG St.
56.86 EUR -0.82 EUR -1.42 %
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SAP SE
210.05 EUR -0.40 EUR -0.19 %
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Symrise AG
92.52 EUR 1.46 EUR 1.60 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.02 EUR -0.10 EUR -0.14 %
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Vonovia SE
16.20 EUR 0.02 EUR 0.12 %
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Zalando
26.72 EUR -0.31 EUR -1.15 %
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Indizes
DAX 40
25,882.67 EUR 64.46 EUR 0.25 %
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Am Montag geht es im DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 25.763,51 Punkte abwärts. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,143 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,060 Prozent auf 25.802,74 Punkte an der Kurstafel, nach 25.818,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25.813,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.763,06 Punkten erreichte.

DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, notierte der DAX bei 25.231,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, notierte der DAX bei 25.629,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 23.958,30 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4,99 Prozent. Bei 26.618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Symrise (+ 1,18 Prozent auf 94,12 EUR), Fresenius SE (+ 1,18 Prozent auf 48,36 EUR), Infineon (+ 0,85 Prozent auf 50,99 EUR), Commerzbank (+ 0,69 Prozent auf 38,04 EUR) und Zalando (+ 0,56 Prozent auf 26,87 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Bayer (-1,84 Prozent auf 49,65 EUR), Deutsche Telekom (-1,23 Prozent auf 25,77 EUR), Rheinmetall (-1,16 Prozent auf 1.025,60 EUR), RWE (-1,11 Prozent auf 56,90 EUR) und Deutsche Börse (-1,00 Prozent auf 317,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 281.341 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 238,500 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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08:31 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

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