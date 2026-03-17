Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

DAX-Marktbericht

Wenig Veränderung war am zweiten Tag der Woche in Frankfurt zu beobachten.

Letztendlich beendete der DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 22.639,89 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,915 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,103 Prozent fester bei 22.677,09 Punkten, nach 22.653,86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 22.730,83 Punkte, das Tagestief hingegen 22.350,34 Zähler.

DAX seit Beginn Jahr

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.02.2026, den Wert von 24.986,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.340,06 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 24.03.2025, einen Stand von 22.852,66 Punkten auf.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 7,74 Prozent nach. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 7,57 Prozent auf 55,16 EUR), BASF (+ 4,18 Prozent auf 48,85 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 32,44 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 151,50 EUR) und Beiersdorf (+ 1,49 Prozent auf 73,66 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen SAP SE (-4,06 Prozent auf 147,62 EUR), Scout24 (-1,94 Prozent auf 63,25 EUR), Bayer (-1,88 Prozent auf 37,74 EUR), Airbus SE (-1,12 Prozent auf 164,56 EUR) und Siemens (-0,99 Prozent auf 209,20 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5.626.179 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 179,640 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,09 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net