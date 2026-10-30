Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert zum Start

Kursverlauf

30.10.26 09:27 Uhr

Der DAX kann seine Vortagesgewinne am fünften Tag der Woche nicht halten.

Um 09:11 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent leichter bei 25.920,35 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,130 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,350 Prozent auf 25.948,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26.039,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.948,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.912,58 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,71 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der DAX noch bei 25.199,19 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 25.612,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24.118,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,63 Prozent aufwärts. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Bayer (+ 3,98 Prozent auf 49,87 EUR), Beiersdorf (+ 3,02 Prozent auf 83,24 EUR), Henkel vz (+ 2,03 Prozent auf 80,28 EUR), Scout24 (+ 1,51 Prozent auf 84,05 EUR) und Hannover Rück (+ 1,34 Prozent auf 288,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 129,22 EUR), Infineon (-4,00 Prozent auf 51,85 EUR), Siemens (-1,79 Prozent auf 268,85 EUR), HOCHTIEF (-1,51 Prozent auf 378,40 EUR) und RWE (-1,50 Prozent auf 57,80 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 686.783 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 235,847 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net