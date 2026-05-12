Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Kursverlauf

Der DAX erlitt zum Handelsschluss Verluste.

Am Freitag bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsende 2,05 Prozent schwächer bei 23.955,19 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,006 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24.229,29 Zählern und damit 0,928 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24.456,26 Punkte).

Bei 23.917,63 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.297,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wies der DAX einen Stand von 24.066,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24.914,88 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 15.05.2025, einen Wert von 23.695,59 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,38 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 144,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,03 Prozent auf 473,00 EUR), Henkel vz (+ 0,88 Prozent auf 64,28 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,62 Prozent auf 37,22 EUR) und Hannover Rück (+ 0,59 Prozent auf 237,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Heidelberg Materials (-7,16 Prozent auf 169,15 EUR), Siemens (-5,15 Prozent auf 259,60 EUR), MTU Aero Engines (-5,04 Prozent auf 273,10 EUR), Infineon (-4,23 Prozent auf 65,19 EUR) und Siemens Energy (-4,21 Prozent auf 169,54 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.472.576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 203,372 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Mit 6,76 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net