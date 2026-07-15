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Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Verlusten

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Verlusten

Heute zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
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E.ON SE
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RWE AG St.
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Siemens Healthineers AG
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Symrise AG
88.28 EUR 0.98 EUR 1.12 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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Indizes
L&S DAX Indikation
24,906.50 EUR -85.50 EUR -0.34 %
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Am Donnerstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,36 Prozent schwächer bei 24.903,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.066,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24.700,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.756,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.105,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wies der LUS-DAX 24.182,00 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,37 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25.906,50 Punkten. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 1,91 Prozent auf 89,44 EUR), GEA (+ 1,77 Prozent auf 60,30 EUR), Beiersdorf (+ 1,60 Prozent auf 79,96 EUR), Henkel vz (+ 1,46 Prozent auf 74,98 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,18 Prozent auf 35,16 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Infineon (-3,86 Prozent auf 64,71 EUR), EON SE (-2,30 Prozent auf 18,90 EUR), Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 148,74 EUR), RWE (-1,97 Prozent auf 55,60 EUR) und Merck (-1,53 Prozent auf 137,95 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5.393.245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 208,022 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,94 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research