Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch verbuchte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich ein Minus in Höhe von 1,37 Prozent auf 24.184,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.043,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24.520,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 24.402,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 23.815,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23.987,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 1,55 Prozent nach. Bei 25.509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 3,06 Prozent auf 28,63 EUR), adidas (+ 2,84 Prozent auf 172,10 EUR), Zalando (+ 2,65 Prozent auf 25,15 EUR), Symrise (+ 2,02 Prozent auf 82,86 EUR) und QIAGEN (+ 1,65 Prozent auf 32,27 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-6,49 Prozent auf 138,68 EUR), SAP SE (-3,23 Prozent auf 149,70 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 258,40 EUR), Commerzbank (-2,03 Prozent auf 36,22 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,78 Prozent auf 50,82 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.268.886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 204,287 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,06 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net