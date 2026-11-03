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Marktbericht

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Beim LUS-DAX standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
169.65 EUR -2.10 EUR -1.22 %
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Bayer
51.96 EUR 2.26 EUR 4.55 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.16 EUR -1.14 EUR -2.83 %
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Henkel KGaA Vz.
80.78 EUR -0.24 EUR -0.30 %
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HOCHTIEF AG
383.60 EUR 4.80 EUR 1.27 %
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Infineon AG
52.58 EUR 1.69 EUR 3.32 %
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MTU Aero Engines AG
344.70 EUR -1.60 EUR -0.46 %
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Rheinmetall AG
1,011.00 EUR 12.40 EUR 1.24 %
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RWE AG St.
56.66 EUR 0.08 EUR 0.14 %
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SAP SE
206.40 EUR -2.40 EUR -1.15 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.76 EUR -1.34 EUR -1.91 %
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Vonovia SE
16.35 EUR -0.04 EUR -0.24 %
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Zalando
25.22 EUR -1.69 EUR -6.28 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,848.00 EUR -67.00 EUR -0.26 %
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Zum Handelsende tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 25.862,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 25.647,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.036,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.280,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26.095,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der LUS-DAX bei 24.128,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,28 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 3,64 Prozent auf 51,84 EUR), HOCHTIEF (+ 1,22 Prozent auf 382,60 EUR), Infineon (+ 0,77 Prozent auf 52,40 EUR), RWE (+ 0,57 Prozent auf 56,84 EUR) und Rheinmetall (+ 0,48 Prozent auf 1.004,80 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Zalando (-6,30 Prozent auf 25,29 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,60 Prozent auf 39,04 EUR), MTU Aero Engines (-3,12 Prozent auf 335,00 EUR), adidas (-2,75 Prozent auf 168,10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,25 Prozent auf 68,66 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7.667.704 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 238,500 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,70 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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12:56 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.

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