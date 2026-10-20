Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück

LUS-DAX aktuell

20.10.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX verbucht heute Verluste.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,27 Prozent schwächer bei 25.144,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 25.264,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.051,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 25.310,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Wert von 24.711,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.339,00 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,35 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,41 Prozent auf 39,59 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 41,77 EUR), EON SE (+ 1,11 Prozent auf 17,71 EUR), SAP SE (+ 0,68 Prozent auf 201,20 EUR) und Fresenius SE (+ 0,59 Prozent auf 45,17 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens (-3,44 Prozent auf 257,05 EUR), Vonovia SE (-3,11 Prozent auf 16,06 EUR), HOCHTIEF (-2,94 Prozent auf 363,00 EUR), Infineon (-2,76 Prozent auf 51,07 EUR) und Siemens Energy (-2,42 Prozent auf 129,92 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 2.263.955 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net