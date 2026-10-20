DAX 25.127 -0,8%ESt50 6.089 -0,9%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,79 +0,4%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.644 -0,5%Euro 1,1209 -0,0%Öl 111,3 +1,6%Gold 4.122 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
LUS-DAX aktuell

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück

Der LUS-DAX verbucht heute Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
17.75 EUR 0.27 EUR 1.54 %
Charts | News | Analysen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.94 EUR -0.36 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen
Fresenius SE & Co. KGaA
45.10 EUR 0.28 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Henkel KGaA Vz.
78.50 EUR 0.26 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen
HOCHTIEF AG
365.40 EUR -8.40 EUR -2.25 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
50.75 EUR -1.16 EUR -2.23 %
Charts | News | Analysen
QIAGEN N.V.
41.78 EUR 0.65 EUR 1.57 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
201.25 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
256.70 EUR -7.65 EUR -2.89 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
129.46 EUR -1.96 EUR -1.49 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
68.82 EUR -0.72 EUR -1.04 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
16.00 EUR -0.56 EUR -3.35 %
Charts | News | Analysen
Indizes
L&S DAX Indikation
25,114.00 EUR -99.00 EUR -0.39 %
News | Analysen

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,27 Prozent schwächer bei 25.144,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 25.264,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.051,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 25.310,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Wert von 24.711,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.339,00 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,35 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,41 Prozent auf 39,59 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 41,77 EUR), EON SE (+ 1,11 Prozent auf 17,71 EUR), SAP SE (+ 0,68 Prozent auf 201,20 EUR) und Fresenius SE (+ 0,59 Prozent auf 45,17 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens (-3,44 Prozent auf 257,05 EUR), Vonovia SE (-3,11 Prozent auf 16,06 EUR), HOCHTIEF (-2,94 Prozent auf 363,00 EUR), Infineon (-2,76 Prozent auf 51,07 EUR) und Siemens Energy (-2,42 Prozent auf 129,92 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 2.263.955 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.