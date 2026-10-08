Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Donnerstagmittag im Minus

Marktbericht

08.10.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX verliert am Donnerstag an Boden.

Um 12:23 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,00 Prozent tiefer bei 24.864,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.115,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.833,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25.868,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.968,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.635,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,21 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 0,87 Prozent auf 934,30 EUR), SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 189,20 EUR), Scout24 (+ 0,72 Prozent auf 69,65 EUR), Deutsche Börse (+ 0,55 Prozent auf 293,80 EUR) und BASF (+ 0,45 Prozent auf 51,41 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-3,48 Prozent auf 58,83 EUR), Fresenius SE (-3,37 Prozent auf 41,83 EUR), HOCHTIEF (-3,00 Prozent auf 388,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,67 Prozent auf 67,88 EUR) und QIAGEN (-2,45 Prozent auf 39,80 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.149.881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217,682 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.net