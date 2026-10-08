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Marktbericht

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Donnerstagmittag im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Donnerstagmittag im Minus

Der LUS-DAX verliert am Donnerstag an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.96 EUR 0.80 EUR 1.56 %
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Deutsche Börse AG
293.90 EUR 2.30 EUR 0.79 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
41.69 EUR -1.52 EUR -3.51 %
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Henkel KGaA Vz.
73.80 EUR -0.32 EUR -0.43 %
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HOCHTIEF AG
388.00 EUR -14.00 EUR -3.48 %
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Infineon AG
58.91 EUR -2.17 EUR -3.55 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.10 EUR -0.80 EUR -2.02 %
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QIAGEN N.V.
39.69 EUR -0.46 EUR -1.13 %
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Rheinmetall AG
938.70 EUR 13.70 EUR 1.48 %
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SAP SE
185.52 EUR -1.92 EUR -1.02 %
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Scout24
69.85 EUR 0.50 EUR 0.72 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
66.60 EUR -3.42 EUR -4.88 %
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Vonovia SE
16.17 EUR -0.66 EUR -3.95 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
24,807.00 EUR -308.00 EUR -1.23 %
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Um 12:23 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,00 Prozent tiefer bei 24.864,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.115,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.833,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25.868,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.968,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.635,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,21 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 0,87 Prozent auf 934,30 EUR), SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 189,20 EUR), Scout24 (+ 0,72 Prozent auf 69,65 EUR), Deutsche Börse (+ 0,55 Prozent auf 293,80 EUR) und BASF (+ 0,45 Prozent auf 51,41 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-3,48 Prozent auf 58,83 EUR), Fresenius SE (-3,37 Prozent auf 41,83 EUR), HOCHTIEF (-3,00 Prozent auf 388,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,67 Prozent auf 67,88 EUR) und QIAGEN (-2,45 Prozent auf 39,80 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.149.881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217,682 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

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