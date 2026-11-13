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LUS-DAX im Blick

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Der LUS-DAX verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
206.40 EUR -0.80 EUR -0.39 %
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Allianz
474.40 EUR 3.20 EUR 0.68 %
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Deutsche Telekom AG
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19.38 EUR 0.33 EUR 1.73 %
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69.60 EUR -0.25 EUR -0.36 %
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85.68 EUR -2.16 EUR -2.46 %
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Infineon AG
51.02 EUR -0.49 EUR -0.95 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.58 EUR -0.02 EUR -0.04 %
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MTU Aero Engines AG
353.90 EUR -2.60 EUR -0.73 %
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Rheinmetall AG
758.90 EUR -11.90 EUR -1.54 %
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SAP SE
212.75 EUR 1.95 EUR 0.93 %
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Scout24
91.30 EUR 0.05 EUR 0.05 %
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Siemens AG
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,690.00 EUR -22.00 EUR -0.08 %
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Um 09:24 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent leichter bei 26.690,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.760,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.645,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25.306,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der LUS-DAX bei 26.411,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 24.058,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,65 Prozent. Bei 27.000,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit EON SE (+ 1,38 Prozent auf 19,42 EUR), GEA (+ 0,71 Prozent auf 70,50 EUR), BASF (+ 0,70 Prozent auf 54,83 EUR), Allianz (+ 0,57 Prozent auf 475,10 EUR) und Scout24 (+ 0,55 Prozent auf 91,65 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Siemens (-1,56 Prozent auf 277,30 EUR), Infineon (-1,25 Prozent auf 51,46 EUR), Airbus SE (-1,10 Prozent auf 206,00 EUR) und MTU Aero Engines (-1,06 Prozent auf 353,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 328.129 Aktien gehandelt. Mit 238,161 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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08:51 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG

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