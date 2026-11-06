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XETRA-Handel im Blick

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start

Der LUS-DAX setzt am Freitag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
54.76 EUR -1.02 EUR -1.83 %
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Bayer
54.56 EUR -1.00 EUR -1.80 %
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Daimler Truck
41.11 EUR -0.70 EUR -1.67 %
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Deutsche Bank AG
32.11 EUR -0.33 EUR -1.02 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
58.38 EUR -1.16 EUR -1.95 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.66 EUR -0.62 EUR -1.47 %
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Henkel KGaA Vz.
83.40 EUR 0.12 EUR 0.14 %
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HOCHTIEF AG
341.60 EUR -5.60 EUR -1.61 %
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Infineon AG
47.25 EUR 1.88 EUR 4.16 %
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QIAGEN N.V.
45.24 EUR 0.39 EUR 0.87 %
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SAP SE
211.95 EUR -4.25 EUR -1.97 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
71.40 EUR -0.50 EUR -0.70 %
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Vonovia SE
17.04 EUR -0.01 EUR -0.06 %
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Zalando
27.39 EUR -0.93 EUR -3.28 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,972.00 EUR -162.00 EUR -0.62 %
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Um 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,56 Prozent schwächer bei 25.987,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.869,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.143,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.360,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26.151,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 06.11.2025, mit 23.761,00 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5,78 Prozent zu Buche. Bei 26.690,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 0,03 Prozent auf 45,29 EUR), HOCHTIEF (-0,35 Prozent auf 345,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,35 Prozent auf 42,17 EUR), Vonovia SE (-0,38 Prozent auf 16,94 EUR) und Infineon (-0,67 Prozent auf 45,64 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Daimler Truck (-6,32 Prozent auf 39,26 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Zalando (-3,58 Prozent auf 27,46 EUR), BASF (-2,60 Prozent auf 54,63 EUR) und Bayer (-2,49 Prozent auf 54,82 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 400.052 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 241,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG

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