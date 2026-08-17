Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Abschläge

LUS-DAX-Kursverlauf

18.08.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX zeigte sich zum Handelsende schwächer.

Am Dienstag gab der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,52 Prozent auf 26.166,00 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26.306,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.121,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 24.816,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.372,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 24.347,00 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,51 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.576,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 1,75 Prozent auf 48,74 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,86 EUR), SAP SE (+ 1,63 Prozent auf 182,50 EUR), adidas (+ 1,38 Prozent auf 154,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 523,60 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-7,63 Prozent auf 57,24 EUR), Siemens Energy (-5,23 Prozent auf 154,28 EUR), Heidelberg Materials (-2,99 Prozent auf 155,50 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,80 EUR) und Airbus SE (-2,10 Prozent auf 209,80 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4.729.455 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,483 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net