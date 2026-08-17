DAX 26.152 -0,7%ESt50 6.473 -0,9%MSCI World 5.008 -0,4%Top 10 Crypto 8,36 +0,6%Nas 26.350 -1,1%Bitcoin 55.933 +0,5%Euro 1,1582 +0,0%Öl 91,5 +0,7%Gold 4.364 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
LUS-DAX-Kursverlauf

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Abschläge

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Abschläge

Der LUS-DAX zeigte sich zum Handelsende schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
153.85 EUR 1.70 EUR 1.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
210.00 EUR -3.65 EUR -1.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bayer
48.68 EUR 0.94 EUR 1.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
28.80 EUR 0.33 EUR 1.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
153.50 EUR -6.50 EUR -4.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
74.44 EUR -0.66 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
57.47 EUR -4.34 EUR -7.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
521.40 EUR 6.40 EUR 1.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
182.60 EUR 3.02 EUR 1.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
276.00 EUR -6.10 EUR -2.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
155.20 EUR -7.72 EUR -4.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
73.02 EUR -0.26 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
26,161.00 EUR -141.00 EUR -0.54 %
News | Analysen

Am Dienstag gab der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,52 Prozent auf 26.166,00 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26.306,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.121,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 24.816,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.372,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 24.347,00 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,51 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.576,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 1,75 Prozent auf 48,74 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,86 EUR), SAP SE (+ 1,63 Prozent auf 182,50 EUR), adidas (+ 1,38 Prozent auf 154,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 523,60 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-7,63 Prozent auf 57,24 EUR), Siemens Energy (-5,23 Prozent auf 154,28 EUR), Heidelberg Materials (-2,99 Prozent auf 155,50 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,80 EUR) und Airbus SE (-2,10 Prozent auf 209,80 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4.729.455 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,483 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.