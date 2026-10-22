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LUS-DAX-Performance im Blick

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Der LUS-DAX notierte am Abend im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
318.20 EUR 11.20 EUR 3.65 %
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Henkel KGaA Vz.
77.12 EUR -1.52 EUR -1.93 %
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HOCHTIEF AG
355.40 EUR -17.60 EUR -4.72 %
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Infineon AG
49.98 EUR -3.21 EUR -6.03 %
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Merck KGaA
147.45 EUR 5.10 EUR 3.58 %
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MTU Aero Engines AG
339.00 EUR -8.50 EUR -2.45 %
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QIAGEN N.V.
44.74 EUR 1.74 EUR 4.06 %
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SAP SE
214.05 EUR 7.00 EUR 3.38 %
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Scout24
85.00 EUR 2.65 EUR 3.22 %
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Siemens AG
257.10 EUR -9.10 EUR -3.42 %
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Siemens Energy AG
123.28 EUR -9.44 EUR -7.11 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.02 EUR -0.30 EUR -0.43 %
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Vonovia SE
16.52 EUR -0.10 EUR -0.63 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,375.00 EUR -245.00 EUR -0.96 %
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Am Donnerstag notierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,91 Prozent schwächer bei 25.386,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25.317,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.563,00 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.689,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 25.160,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Stand von 24.111,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,34 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26.616,00 Punkte. Bei 21.861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 4,94 Prozent auf 44,94 EUR), SAP SE (+ 3,21 Prozent auf 215,35 EUR), Scout24 (+ 3,19 Prozent auf 85,70 EUR), Deutsche Börse (+ 2,99 Prozent auf 317,20 EUR) und Merck (+ 2,88 Prozent auf 146,35 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-8,56 Prozent auf 122,20 EUR), Infineon (-6,04 Prozent auf 49,89 EUR), HOCHTIEF (-4,71 Prozent auf 356,40 EUR), MTU Aero Engines (-4,18 Prozent auf 332,80 EUR) und Siemens (-4,14 Prozent auf 255,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die QIAGEN-Aktie aufweisen. 9.033.035 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 232,629 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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13:26 SAP SE Overweight Barclays Capital
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