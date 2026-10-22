Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

LUS-DAX-Performance im Blick

22.10.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX notierte am Abend im Minus.

Am Donnerstag notierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,91 Prozent schwächer bei 25.386,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25.317,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.563,00 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.689,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 25.160,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Stand von 24.111,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,34 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26.616,00 Punkte. Bei 21.861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 4,94 Prozent auf 44,94 EUR), SAP SE (+ 3,21 Prozent auf 215,35 EUR), Scout24 (+ 3,19 Prozent auf 85,70 EUR), Deutsche Börse (+ 2,99 Prozent auf 317,20 EUR) und Merck (+ 2,88 Prozent auf 146,35 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-8,56 Prozent auf 122,20 EUR), Infineon (-6,04 Prozent auf 49,89 EUR), HOCHTIEF (-4,71 Prozent auf 356,40 EUR), MTU Aero Engines (-4,18 Prozent auf 332,80 EUR) und Siemens (-4,14 Prozent auf 255,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die QIAGEN-Aktie aufweisen. 9.033.035 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 232,629 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net