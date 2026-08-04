Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Ende des Mittwochshandels

LUS-DAX-Marktbericht

05.08.26 17:57 Uhr

Mit dem LUS-DAX ging es zum Handelsende abwärts.

Zum Handelsende sank der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,83 Prozent auf 26.140,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.129,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.435,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 25.820,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Wert von 24.455,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 23.863,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,41 Prozent zu Buche. Bei 26.435,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. 21.861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius SE (+ 5,16 Prozent auf 46,65 EUR), Beiersdorf (+ 5,12 Prozent auf 82,20 EUR), Bayer (+ 2,01 Prozent auf 49,22 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,97 Prozent auf 377,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,70 Prozent auf 269,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-5,71 Prozent auf 60,08 EUR), Continental (-3,73 Prozent auf 68,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,71 Prozent auf 55,58 EUR), Zalando (-3,01 Prozent auf 24,46 EUR) und RWE (-2,33 Prozent auf 55,28 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7.610.647 Aktien gehandelt. Mit 217,474 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net