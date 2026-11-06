Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt die Freitagssitzung im Minus

MDAX-Kursverlauf

06.11.26 09:27 Uhr

MDAX-Handel am Freitagmorgen.

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,35 Prozent auf 30.474,51 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 349,470 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,729 Prozent auf 30.666,41 Punkte an der Kurstafel, nach 30.891,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30.441,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30.666,72 Punkten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,043 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der MDAX einen Wert von 30.543,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, stand der MDAX noch bei 32.431,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 28.959,63 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,63 Prozent zurück. Bei 33.547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern markiert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit freenet (+ 0,95 Prozent auf 23,46 EUR), AIXTRON SE (+ 0,83 Prozent auf 29,17 EUR), Nemetschek SE (+ 0,66 Prozent auf 68,45 EUR), Lufthansa (+ 0,56 Prozent auf 8,23 EUR) und Aroundtown SA (-0,06 Prozent auf 1,62 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen DEUTZ (-3,84 Prozent auf 9,14 EUR), HENSOLDT (-3,51 Prozent auf 79,68 EUR), RATIONAL (-3,48 Prozent auf 624,00 EUR), TRATON (-2,89 Prozent auf 32,96 EUR) und AUTO1 (-2,78 Prozent auf 18,19 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 362.209 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,601 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net