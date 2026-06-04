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MDAX-Kursentwicklung

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich

05.06.26 17:57 Uhr
Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich | finanzen.net

Schlussendlich zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

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Der MDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,17 Prozent schwächer bei 32.416,60 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 383,739 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,391 Prozent auf 32.673,39 Punkte an der Kurstafel, nach 32.801,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 32.410,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32.890,10 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 2,81 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 05.05.2026, den Wert von 31.132,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, lag der MDAX noch bei 29.688,96 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, den Stand von 31.135,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,64 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 2,99 Prozent auf 39,25 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,85 Prozent auf 33,88 EUR), IONOS (+ 2,06 Prozent auf 30,78 EUR), freenet (+ 1,54 Prozent auf 25,04 EUR) und RENK (+ 1,21 Prozent auf 51,85 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen WACKER CHEMIE (-5,72 Prozent auf 98,05 EUR), Salzgitter (-5,63 Prozent auf 62,80 EUR), Sartorius vz (-5,24 Prozent auf 236,70 EUR), AIXTRON SE (-4,81 Prozent auf 54,64 EUR) und Nemetschek SE (-4,45 Prozent auf 64,45 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3.100.285 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,954 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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