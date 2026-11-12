Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück

Marktbericht

12.11.26 17:57 Uhr

Der MDAX erlitt am Abend Verluste.

Am Donnerstag notierte der MDAX via XETRA schlussendlich 0,65 Prozent schwächer bei 30.871,80 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348,061 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,155 Prozent auf 31.122,85 Punkte an der Kurstafel, nach 31.074,69 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30.718,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31.216,27 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,821 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30.104,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32.335,17 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 29.573,63 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,348 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit freenet (+ 2,61 Prozent auf 24,42 EUR), LANXESS (+ 2,17 Prozent auf 13,20 EUR), Ströer SE (+ 1,81 Prozent auf 39,28 EUR), Talanx (+ 1,45 Prozent auf 132,80 EUR) und United Internet (+ 1,23 Prozent auf 24,78 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-5,08 Prozent auf 76,60 EUR), HENSOLDT (-3,78 Prozent auf 79,46 EUR), RENK (-3,78 Prozent auf 32,88 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,98 Prozent auf 50,45 EUR) und Sartorius vz (-2,55 Prozent auf 287,10 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 5.088.532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,665 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,77 zu Buche schlagen. Mit 8,30 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net