Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

Kursentwicklung

28.10.26 09:27 Uhr

Der MDAX bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent tiefer bei 30.482,15 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 340,058 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,240 Prozent fester bei 30.568,67 Punkten, nach 30.495,47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30.481,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30.739,16 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,82 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 30.895,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 32.395,32 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der MDAX bei 30.236,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,61 Prozent abwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. 26.803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 3,11 Prozent auf 41,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,49 Prozent auf 51,50 EUR), LANXESS (+ 1,10 Prozent auf 11,98 EUR), AIXTRON SE (+ 1,08 Prozent auf 30,78 EUR) und Porsche vz (+ 0,84 Prozent auf 43,26 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen thyssenkrupp (-8,59 Prozent auf 13,42 EUR), Aroundtown SA (-1,66 Prozent auf 1,42 EUR), DWS Group GmbH (-1,50 Prozent auf 65,55 EUR), TRATON (-1,47 Prozent auf 32,18 EUR) und flatexDEGIRO (-1,46 Prozent auf 24,24 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 380.472 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,189 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 9,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net