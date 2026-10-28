DAX 25.570 -0,1%ESt50 6.157 -0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,85 +1,7%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.282 +0,8%Euro 1,1127 -0,0%Öl 115,4 +1,3%Gold 4.057 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

Der MDAX bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
31.35 EUR 1.35 EUR 4.5 %
Charts | News | Analysen
Aroundtown SA
1.43 EUR 0.00 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
DWS Group GmbH & Co. KGaA
65.90 EUR -0.85 EUR -1.27 %
Charts | News | Analysen
flatexDEGIRO AG
24.22 EUR -0.50 EUR -2.02 %
Charts | News | Analysen
JENOPTIK AG
40.28 EUR 0.86 EUR 2.18 %
Charts | News | Analysen
LANXESS AG
11.72 EUR -0.02 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.64 EUR -0.54 EUR -1.25 %
Charts | News | Analysen
Porsche Automobil Holding SE
25.10 EUR 0.49 EUR 1.99 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
51.40 EUR 1.15 EUR 2.29 %
Charts | News | Analysen
thyssenkrupp AG
13.44 EUR -1.12 EUR -7.69 %
Charts | News | Analysen
TRATON
32.28 EUR -0.72 EUR -2.18 %
Charts | News | Analysen
Indizes
MDAX
30,515.41 EUR 19.94 EUR 0.07 %
News | Analysen

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent tiefer bei 30.482,15 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 340,058 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,240 Prozent fester bei 30.568,67 Punkten, nach 30.495,47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30.481,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30.739,16 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,82 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 30.895,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 32.395,32 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der MDAX bei 30.236,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,61 Prozent abwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. 26.803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 3,11 Prozent auf 41,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,49 Prozent auf 51,50 EUR), LANXESS (+ 1,10 Prozent auf 11,98 EUR), AIXTRON SE (+ 1,08 Prozent auf 30,78 EUR) und Porsche vz (+ 0,84 Prozent auf 43,26 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen thyssenkrupp (-8,59 Prozent auf 13,42 EUR), Aroundtown SA (-1,66 Prozent auf 1,42 EUR), DWS Group GmbH (-1,50 Prozent auf 65,55 EUR), TRATON (-1,47 Prozent auf 32,18 EUR) und flatexDEGIRO (-1,46 Prozent auf 24,24 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 380.472 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,189 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 9,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Aktuelle thyssenkrupp Aktie News

Werbung

thyssenkrupp Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.