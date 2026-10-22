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Index-Performance

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart

Der MDAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
30.86 EUR -1.42 EUR -4.40 %
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Aroundtown SA
1.42 EUR -0.01 EUR -0.70 %
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Delivery Hero
37.36 EUR -0.46 EUR -1.22 %
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freenet AG
22.78 EUR -0.10 EUR -0.44 %
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JENOPTIK AG
37.88 EUR -2.50 EUR -6.19 %
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K+S AG
12.61 EUR -0.24 EUR -1.87 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.69 EUR -0.02 EUR -0.05 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.85 EUR -0.65 EUR -2.55 %
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Salzgitter
46.58 EUR -0.94 EUR -1.98 %
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Sartorius AG Vz.
276.60 EUR 12.20 EUR 4.61 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
53.50 EUR -2.20 EUR -3.95 %
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Talanx AG
125.00 EUR 0.50 EUR 0.40 %
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thyssenkrupp AG
14.08 EUR -0.15 EUR -1.05 %
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Indizes
MDAX
30,322.24 EUR -328.55 EUR -1.07 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 1,37 Prozent auf 30.229,82 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 340,168 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,712 Prozent auf 30.432,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30.650,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30.432,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30.196,02 Punkten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,01 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 22.09.2026, mit 31.529,91 Punkten bewertet. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 31.982,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30.007,74 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,42 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 2,87 Prozent auf 268,60 EUR), Talanx (+ 0,63 Prozent auf 127,30 EUR), freenet (+ 0,52) Prozent auf 23,04 EUR), K+S (-0,16 Prozent auf 12,70 EUR) und Delivery Hero (-0,32 Prozent auf 37,48 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen JENOPTIK (-5,06 Prozent auf 38,26 EUR), Salzgitter (-4,57 Prozent auf 45,08 EUR), AIXTRON SE (-3,84 Prozent auf 30,83 EUR), thyssenkrupp (-3,72 Prozent auf 13,71 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,70 Prozent auf 53,40 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im MDAX

Aktuell weist die K+S-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 334.523 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,939 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die Aroundtown SA-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.10.26 AIXTRON SE Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 AIXTRON SE Buy Warburg Research
15.10.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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