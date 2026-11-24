MDAX-Performance im Fokus

Mit dem MDAX geht es heute abwärts.

Am Dienstag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,98 Prozent schwächer bei 29.008,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 324,195 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,010 Prozent tiefer bei 29.293,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29.296,26 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 28.940,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 29.371,74 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der MDAX-Kurs 29.876,31 Punkte. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 32.031,55 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Stand von 28.618,54 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 6,36 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell flatexDEGIRO (+ 6,21 Prozent auf 24,62 EUR), HENSOLDT (+ 2,71 Prozent auf 78,94 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,18 Prozent auf 74,90 EUR), United Internet (+ 2,15 Prozent auf 24,68 EUR) und Ströer SE (+ 1,80 Prozent auf 37,36 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Aurubis (-12,92 Prozent auf 110,50 EUR), AIXTRON SE (-10,02 Prozent auf 28,83 EUR), Salzgitter (-8,15 Prozent auf 42,84 EUR), thyssenkrupp (-3,97 Prozent auf 9,98 EUR) und LANXESS (-3,73 Prozent auf 11,10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.394.679 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 38,303 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net