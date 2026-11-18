Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Minus
Der MDAX verzeichnete schlussendlich Verluste.
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Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,75 Prozent tiefer bei 29.920,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 342,371 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,142 Prozent auf 30.104,47 Punkte an der Kurstafel, nach 30.147,34 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29.856,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.228,27 Zählern.
MDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, stand der MDAX bei 30.656,65 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Stand von 31.839,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der MDAX bei 28.493,43 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 3,42 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern registriert.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Siltronic (+ 4,95 Prozent auf 55,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,63 Prozent auf 48,44 EUR), LEG Immobilien (+ 2,26) Prozent auf 49,84 EUR), AIXTRON SE (+ 1,79 Prozent auf 31,88 EUR) und Sartorius vz (+ 1,20 Prozent auf 295,00 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil DEUTZ (-16,56 Prozent auf 7,66 EUR), Nemetschek SE (-5,82 Prozent auf 57,40 EUR), Aurubis (-5,31 Prozent auf 126,60 EUR), thyssenkrupp (-2,97 Prozent auf 11,27 EUR) und RTL (-2,69 Prozent auf 30,80 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im MDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7.938.552 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 38,595 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der MDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,45 erwartet. Mit 8,24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion Finanzen.net
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