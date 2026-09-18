Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel im Blick

18.09.26 17:57 Uhr

Der MDAX notierte zum Handelsschluss im negativen Bereich.

Schlussendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,96 Prozent leichter bei 31.145,17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 351,284 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,085 Prozent tiefer bei 31.421,44 Punkten in den Handel, nach 31.448,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31.107,62 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31.563,81 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, betrug der MDAX-Kurs 31.839,83 Punkte. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32.665,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 30.470,71 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,534 Prozent nach oben. Bei 33.547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 10,48 Prozent auf 76,95 EUR), RENK (+ 5,61 Prozent auf 42,28 EUR), AIXTRON SE (+ 1,96 Prozent auf 34,83 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,29 Prozent auf 86,40 EUR) und AUTO1 (+ 1,08 Prozent auf 18,74 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Salzgitter (-6,70 Prozent auf 51,50 EUR), Porsche Automobil (-4,85 Prozent auf 28,42 EUR), freenet (-4,70 Prozent auf 23,92 EUR), AUMOVIO (-4,13 Prozent auf 35,95 EUR) und Porsche vz (-3,34 Prozent auf 45,99 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 12.940.082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,366 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net