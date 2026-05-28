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SDAX im Blick

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach

10.06.26 12:25 Uhr
Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach | finanzen.net

Der SDAX zeigt sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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SDAX
17.865,0 PKT -159,9 PKT -0,89%
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Am Mittwoch steht der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,79 Prozent im Minus bei 17.882,26 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90,023 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18.030,00 Zählern und damit 0,028 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18.024,89 Punkte).

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17.882,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.057,44 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 2,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 18.628,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wurde der SDAX mit 17.316,11 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der SDAX einen Stand von 17.071,83 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3,03 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Fielmann (+ 6,99 Prozent auf 44,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,94 Prozent auf 1,42 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,25 Prozent auf 7,72 EUR), Grand City Properties (+ 1,84 Prozent auf 8,85 EUR) und Sixt SE St (+ 1,46 Prozent auf 73,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-3,98 Prozent auf 85,55 EUR), TeamViewer (-3,40 Prozent auf 5,55 EUR), Nagarro SE (-3,34 Prozent auf 36,52 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,32 Prozent auf 88,80 EUR) und SFC Energy (-3,32 Prozent auf 19,24 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 628.177 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,413 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,79 erwartet. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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