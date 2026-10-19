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Index-Bewegung

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Aktueller Marktbericht zum SDAX.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.50 EUR -0.05 EUR -0.21 %
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EVOTEC SE
2.53 EUR 0.01 EUR 0.24 %
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HAMBORNER REIT
4.07 EUR -0.04 EUR -0.97 %
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Hypoport SE
77.85 EUR 1.75 EUR 2.30 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.10 EUR -0.20 EUR -0.29 %
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Mutares
24.30 EUR -0.55 EUR -2.21 %
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OHB SE
200.50 EUR 5.30 EUR 2.72 %
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Ottobock
53.40 EUR -0.30 EUR -0.56 %
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secunet Security Networks AG
243.00 EUR -2.00 EUR -0.82 %
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Stabilus SE
16.00 EUR -0.14 EUR -0.87 %
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Vincorion
19.50 EUR 0.05 EUR 0.28 %
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Vossloh AG
49.82 EUR -0.48 EUR -0.95 %
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Indizes
SDAX
18,178.92 EUR -19.35 EUR -0.11 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent leichter bei 18.179,80 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90,157 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,088 Prozent leichter bei 18.182,28 Punkten in den Handel, nach 18.198,27 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.219,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18.179,80 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 18.106,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der SDAX bei 18.250,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der SDAX mit 16.719,64 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell OHB SE (+ 5,95 Prozent auf 203,00 EUR), secunet Security Networks (+ 2,09 Prozent auf 244,00 EUR), Mutares (+ 1,64 Prozent auf 24,75 EUR), Hypoport SE (+ 1,54 Prozent auf 79,15 EUR) und KWS SAAT SE (+ 1,18 Prozent auf 68,80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-2,26 Prozent auf 2,51 EUR), Stabilus SE (-1,98 Prozent auf 15,82 EUR), Vossloh (-1,93 Prozent auf 49,72 EUR), Vincorion (-1,92 Prozent auf 19,12 EUR) und Ottobock (-1,87 Prozent auf 52,60 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 83.995 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,001 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,55 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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