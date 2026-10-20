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XETRA-Handel im Fokus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt zum Start ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt zum Start ab

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Basler AG
20.20 EUR -0.75 EUR -3.58 %
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EVOTEC SE
2.68 EUR 0.08 EUR 3.15 %
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HAMBORNER REIT
4.06 EUR 0.02 EUR 0.37 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.00 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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LPKF Laser & Electronics AG
11.10 EUR -0.35 EUR -3.06 %
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Mutares
25.10 EUR 0.80 EUR 3.29 %
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OHB SE
203.00 EUR -2.50 EUR -1.22 %
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SFC Energy AG
17.48 EUR -0.72 EUR -3.96 %
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SMA Solar AG
51.80 EUR -4.25 EUR -7.58 %
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Springer Nature
21.30 EUR 0.65 EUR 3.15 %
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STO SE & Co. KGaA
102.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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TeamViewer
7.00 EUR 0.00 EUR 0.07 %
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tonies
13.04 EUR -0.16 EUR -1.21 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
28.12 EUR -1.20 EUR -4.09 %
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Indizes
SDAX
18,019.69 EUR -190.53 EUR -1.05 %
News | Analysen

Am Dienstag geht es im SDAX um 09:09 Uhr via XETRA um 0,31 Prozent auf 18.153,00 Punkte abwärts. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 90,124 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,301 Prozent auf 18.155,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18.210,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.172,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.150,74 Zählern.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 18.106,55 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 20.07.2026, mit 18.283,65 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17.100,59 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4,59 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15.733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 2,36 Prozent auf 203,50 EUR), tonies (+ 2,13 Prozent auf 13,42 EUR), Springer Nature (+ 1,68 Prozent auf 21,15 EUR), STO SE (+ 1,55 Prozent auf 105,00 EUR) und TeamViewer (+ 1,21 Prozent auf 7,10 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-5,60 Prozent auf 52,30 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,48 Prozent auf 11,10 EUR), Basler (-3,31 Prozent auf 20,45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,18 Prozent auf 28,00 EUR) und SFC Energy (-2,77 Prozent auf 17,54 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 55.709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
16.10.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets

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