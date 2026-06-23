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DAX-Performance

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX nachmittags

24.06.26 15:57 Uhr
Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX nachmittags | finanzen.net

Der DAX verzeichnet heute Verluste.

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Am Mittwoch geht es im DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,08 Prozent auf 24.623,56 Punkte abwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,413 Prozent tiefer bei 24.790,70 Punkten, nach 24.893,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24.800,66 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.593,48 Zählern.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,65 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der DAX einen Wert von 24.888,56 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Stand von 22.636,91 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 23.641,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,343 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 5,00 Prozent auf 34,24 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,35 Prozent auf 352,50 EUR), Bayer (+ 3,55 Prozent auf 39,97 EUR), Beiersdorf (+ 3,42 Prozent auf 73,70 EUR) und Symrise (+ 3,08 Prozent auf 89,12 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Rheinmetall (-18,76 Prozent auf 947,70 EUR), Infineon (-3,10 Prozent auf 78,06 EUR), Siemens Energy (-3,02 Prozent auf 157,60 EUR), RWE (-2,41 Prozent auf 54,30 EUR) und Siemens (-2,04 Prozent auf 266,70 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2.056.248 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 212,672 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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