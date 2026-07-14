Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der TecDAX mittags

TecDAX-Marktbericht

15.07.26 12:25 Uhr

Der TecDAX bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Um 12:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,95 Prozent auf 3.810,81 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 519,391 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,001 Prozent leichter bei 3.847,35 Punkten in den Handel, nach 3.847,39 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3.847,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3.802,28 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 0,573 Prozent zurück. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 15.06.2026, einen Wert von 3.998,22 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.602,66 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3.902,70 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,15 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4.284,41 Punkte. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Ottobock (+ 4,02 Prozent auf 51,80 EUR), JENOPTIK (+ 2,39 Prozent auf 42,04 EUR), PVA TePla (+ 2,04 Prozent auf 39,02 EUR), Drägerwerk (+ 1,20 Prozent auf 84,40 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,56 Prozent auf 28,64 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-9,28 Prozent auf 3,40 EUR), Siltronic (-3,49 Prozent auf 94,00 EUR), Infineon (-2,41 Prozent auf 70,09 EUR), United Internet (-2,31 Prozent auf 23,64 EUR) und ATOSS Software (-1,82 Prozent auf 70,20 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.816.515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 164,298 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,66 zu Buche schlagen. Mit 8,42 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net