Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück

Index-Performance im Blick

02.11.26 09:27 Uhr

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am Montag nicht halten.

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,20 Prozent auf 4.083,14 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 580,463 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4.078,97 Zählern und damit 0,299 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4.091,22 Punkte).

Das Tagestief des TecDAX betrug 4.077,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 4.092,46 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der TecDAX mit 4.081,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 3.827,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 3.629,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,66 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 2,01 Prozent auf 228,50 EUR), AIXTRON SE (+ 1,92 Prozent auf 32,96 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,57 Prozent auf 51,75 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,32 Prozent auf 122,60 EUR) und PVA TePla (+ 1,08 Prozent auf 30,04 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Deutsche Telekom (-1,23 Prozent auf 25,77 EUR), HENSOLDT (-1,21 Prozent auf 84,58 EUR), EVOTEC SE (-0,92 Prozent auf 2,79 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,72 Prozent auf 27,68 EUR) und SAP SE (-0,69 Prozent auf 209,80 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 281.341 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 238,500 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net