Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Minus

TecDAX-Performance im Fokus

Der Handel in Frankfurt verläuft am Montagnachmittag in ruhigen Bahnen.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,08 Prozent auf 4.072,48 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 582,464 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,126 Prozent auf 4.081,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4.075,90 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4.088,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.070,18 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4.015,21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der TecDAX 4.105,87 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der TecDAX 3.534,64 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,37 Prozent aufwärts. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 6,41 Prozent auf 48,16 EUR), HENSOLDT (+ 2,46 Prozent auf 82,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,77 Prozent auf 27,07 EUR), PVA TePla (+ 1,17 Prozent auf 25,84 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,17 Prozent auf 15,52 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Bechtle (-4,49 Prozent auf 32,34 EUR), AIXTRON SE (-2,99 Prozent auf 31,18 EUR), IONOS (-2,92 Prozent auf 36,58 EUR), Siltronic (-2,73 Prozent auf 53,50 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,75 Prozent auf 112,20 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2.405.482 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net