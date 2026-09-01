Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter

Kursentwicklung

02.09.26 12:25 Uhr

Der TecDAX verliert am Mittag an Wert.

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,01 Prozent tiefer bei 3.984,32 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 572,448 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,256 Prozent leichter bei 4.014,56 Punkten in den Handel, nach 4.024,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.018,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.980,59 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,82 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, notierte der TecDAX bei 3.827,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.236,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, notierte der TecDAX bei 3.634,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,93 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 1,52 Prozent auf 3,20 EUR), CANCOM SE (+ 0,44 Prozent auf 22,60 EUR), AIXTRON SE (+ 0,34 Prozent auf 35,13 EUR), QIAGEN (+ 0,19 Prozent auf 37,43 EUR) und freenet (+ 0,00 Prozent auf 24,30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,22 Prozent auf 29,94 EUR), SMA Solar (-3,29 Prozent auf 55,80 EUR), TeamViewer (-2,84 Prozent auf 6,85 EUR), Kontron (-2,72 Prozent auf 21,46 EUR) und Nemetschek SE (-2,28 Prozent auf 66,35 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.213.879 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 220,337 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Mit 8,44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net