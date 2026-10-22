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Kursentwicklung im Fokus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstagmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
30.86 EUR -1.42 EUR -4.40 %
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freenet AG
22.78 EUR -0.10 EUR -0.44 %
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JENOPTIK AG
37.88 EUR -2.50 EUR -6.19 %
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Ottobock
50.20 EUR -0.20 EUR -0.40 %
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PVA TePla AG
29.44 EUR -0.64 EUR -2.13 %
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QIAGEN N.V.
45.18 EUR 2.18 EUR 5.08 %
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SAP SE
205.15 EUR -1.90 EUR -0.92 %
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Sartorius AG Vz.
276.60 EUR 12.20 EUR 4.61 %
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Siltronic AG
61.90 EUR -2.35 EUR -3.66 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
52.90 EUR -2.80 EUR -5.03 %
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TeamViewer
7.29 EUR -0.15 EUR -2.02 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
27.28 EUR -0.30 EUR -1.09 %
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Indizes
TecDAX
4,051.88 EUR -15.88 EUR -0.39 %
News | Analysen

Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,34 Prozent auf 4.053,79 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 570,571 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,347 Prozent auf 4.053,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4.067,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4.066,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4.045,54 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,00 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, notierte der TecDAX bei 4.031,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, notierte der TecDAX bei 3.789,67 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 3.750,39 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,85 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3.322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 5,20 Prozent auf 45,05 EUR), Sartorius vz (+ 2,87 Prozent auf 268,60 EUR), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 210,95 EUR), Ottobock (+ 0,60 Prozent auf 50,70 EUR) und freenet (+ 0,52 Prozent auf 23,04 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen PVA TePla (-5,41 Prozent auf 28,68 EUR), JENOPTIK (-5,06 Prozent auf 38,26 EUR), AIXTRON SE (-3,84 Prozent auf 30,83 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,70 Prozent auf 53,40 EUR) und Siltronic (-3,65 Prozent auf 62,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das Handelsvolumen der QIAGEN-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 491.421 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 232,629 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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09:16 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG

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