Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt mittags

Index-Bewegung

07.10.26 12:25 Uhr

Der TecDAX verliert am Mittwochmittag an Boden.

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA 1,25 Prozent tiefer bei 4.048,01 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 567,057 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,602 Prozent auf 4.074,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4.099,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4.080,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.039,81 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,06 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 4.055,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.832,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der TecDAX mit 3.733,07 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,69 Prozent aufwärts. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Zähler.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler (+ 3,00 Prozent auf 12,38 EUR), IONOS (+ 1,73 Prozent auf 32,96 EUR), freenet (+ 1,25 Prozent auf 22,74 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 26,61 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,64 Prozent auf 31,36 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,74 Prozent auf 68,10 EUR), JENOPTIK (-5,69 Prozent auf 41,46 EUR), Infineon (-5,32 Prozent auf 61,24 EUR), Elmos Semiconductor (-3,59 Prozent auf 155,60 EUR) und HENSOLDT (-3,19 Prozent auf 76,38 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.103.700 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 213,573 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,79 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net