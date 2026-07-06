Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Start des Dienstagshandels

Index im Fokus

09:27

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Am Dienstag gibt der TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,07 Prozent auf 3.909,70 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 520,112 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,712 Prozent auf 3.940,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3.912,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3.941,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.907,26 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 4.074,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, stand der TecDAX bei 3.425,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der TecDAX mit 3.897,13 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,87 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 2,85 Prozent auf 59,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,38 Prozent auf 29,20 EUR), SAP SE (+ 2,14 Prozent auf 143,06 EUR), TeamViewer (+ 1,68 Prozent auf 5,44 EUR) und freenet (+ 1,46 Prozent auf 23,64 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Siltronic (-6,16 Prozent auf 86,10 EUR), JENOPTIK (-5,27 Prozent auf 41,38 EUR), AIXTRON SE (-4,64 Prozent auf 47,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,60 Prozent auf 84,30 EUR) und Infineon (-3,51 Prozent auf 74,50 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 501.407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 163,037 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,32 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net